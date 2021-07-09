СМИ: ВМС Британии считают, что за их авианосцем в Средиземноморье следила подлодка России

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Противолодочные морские вертолеты Merlin в составе авианосца Queen Elizabeth ВМС Великобритании во время его прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи, полагая, что за боевым кораблем Соединенного Королевства ведется наблюдение со стороны российской подлодки. Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По ее данным, инцидент произошел 27 июня - спустя четыре дня после захода британского эсминца Defender, который числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с Queen Elizabeth, в территориальные воды России вблизи Крыма. Отмечается, что один из вертолетов был поднят в воздух непосредственно с авианосца, а другой - с вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria . При этом издание не располагает информацией о том, были ли задействованы в данной операции фрегат Нидерландов Evertsen и эсминец ВМС США типа DDG-51 "Эрли Бёрк" Sullivans, которые являются частью АУГ.

В Министерстве обороны Великобритании отказались отвечать на вопрос о том, имел ли действительно место подобный инцидент. В то же время в оборонном ведомстве заявили, что принимают "серьезные меры" для защиты ударной группы. Источники издания утверждают, что российская дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка", которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ РФ.

Поход Queen Elizabeth

Авианосец Queen Elizabeth 22 мая покинул военно-морскую базу ВМС Великобритании в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход международной АУГ. Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре. В походе его будут сопровождать девять кораблей, общая численность экипажей которых составит 3,7 тыс. человек.

Развертывание АУГ, по задумке Лондона, должно продемонстрировать повышенное внимание Великобритании к регионам Индийского и Тихого океанов, а также готовность Соединенного Королевства вместе с союзниками стоять на страже международного порядка. Помимо кораблей Sullivans, Evertsen, Defender и Fort Victoria, эта группа включает в себя атомную подводную лодку типа "Астьют" с ракетами "Томагавк" на борту, эсминец Diamond, два фрегата типа 23 Kent и Richmond, а также танкер Tidespring.

Авиакрыло авианосца сформировано из 18 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II в составе британской и американской эскадрилий, четырех ударных морских вертолетов Wildcat, семи противолодочных морских вертолетов Merlin и трех транспортных вертолетов Merlin.

Инцидент с Defender

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца в Черном море, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".