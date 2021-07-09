В Белом доме заявили, что Байден верит во взаимодействие с Россией по киберсфере

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден привержен взаимодействию с Россией по нейтрализации угроз вирусов-вымогателей и твердо верит в сотрудничество с Москвой на высшем уровне по этому вопросу. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном российско-американским отношениям, представитель администрации США высокого ранга.

"Президент США Джо Байден привержен продолжению взаимодействия в широком плане по [противодействию] угрозе, исходящей от вирусов-вымогателей. Президент твердо верит во взаимодействие на уровне лидеров по этому вопросу", - сказал он.

Представитель администрации утверждал, что США сотрудничают с Россией по данной теме не потому, что согласны, а поскольку имеют разногласия в различных сферах. "Президент Байден подтвердил, что США предпримут необходимые шаги для защиты граждан и критически важной инфраструктуры перед <...> этим продолжающимся вызовом. Президент также призвал правительство и ведомства модернизировать систему защиты для противодействия этой угрозе", - сказал чиновник..

Запросы по борьбе с хакерами

Соединенные Штаты передавали России множество конкретных запросов о привлечении к ответственности преступных элементов из числа хакеров, добавил представитель администрации США высокого ранга.

"Видимо, могу сказать, что мы передавали России по официальным каналам множество конкретных запросов о действиях в отношении киберпреступников, а также ясно сигнализировали об ответственности России в плане того, чтобы предпринимать действия [против хакеров], в том числе сегодня, опять на уровне двух президентов. На этом остановлюсь", - заявил американский чиновник. Он имел в виду новый телефонный разговор президентов, который состоялся в пятницу и в связи с которым американские власти провели данный брифинг.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе нынешней беседы Путина и Байдена был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". "В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

В нем также подчеркивалось, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".​​​​​​​