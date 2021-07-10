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Расследование убийства президента Гаити
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Госдепартамент подтвердил, что власти Гаити запросили у США помощь в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Гаити запросило у Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства президента Жовенеля Моиза. Это подтвердил в пятницу ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Гаитянское правительство запросило содействие в области безопасности и с расследованием. И мы остаемся в регулярном контакте с должностными лицами Гаити, чтобы обсуждать, каким образом Соединенные Штаты могут оказать содействие", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Теги
ГаитиСШАРасследование убийства президента Гаити
Расследование убийства президента Гаити
Reuters: правительство Гаити обратилось к США с просьбой направить в республику войска
Представители Госдепартамента пока не подтвердили получение подобного запроса от властей карибской страны
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