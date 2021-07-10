{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства президента Гаити
Обновлено 

CNN: власти Гаити попросили США направить в страну около 500 военнослужащих

Ранее представитель Госдепартамента подтвердил, что власти республики запросили у Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Гаити рассчитывает, что США направят в страну около 500 военнослужащих. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на министра-делегата, занимающегося вопросами выборов и связями с политическими партиями в Гаити, Матиаса Пьера.

Ранее представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС, что власти Гаити запросили у Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства президента Жовенеля Моиза. По данным CNN, помощь правительству Гаити может потребоваться в том, чтобы обеспечить безопасность инфраструктурных и энергетических объектов, портов и аэропортов.

Правительство Гаити в среду ввело военное положение в республике на 15 дней после убийства президента страны Жовенеля Моиза. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Позже по подозрению в нападении на резиденцию главы государства были задержаны 18 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. В настоящий момент ведется поиск по меньшей мере пяти подозреваемых.

Теги
ГаитиСШАРасследование убийства президента Гаити
Reuters: власти Гаити попросили ООН направить войска для стабилизации ситуации
Отправка миротворческих сил должна быть одобрена Советом Безопасности ООН
Читать полностью