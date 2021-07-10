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Reuters: власти Гаити попросили ООН направить войска для стабилизации ситуации

Отправка миротворческих сил должна быть одобрена Советом Безопасности ООН

ООН, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Гаити обратилось к ООН с просьбой направить войска для стабилизации ситуации в стране после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его данным, соответствующее письмо направил 7 июля во всемирную организацию и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф. Власти Гаити просят ООН "поддержать усилия полиции по восстановлению безопасности и общественного порядка на всей территории" республики. Reuters отмечает, что отправка миротворческих сил должна быть одобрена Советом Безопасности ООН.

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