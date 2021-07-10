В Японии разрабатывают правила применения паспортов вакцинации для защиты от дискриминации

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение разработать свод правил для использования паспортов вакцинации внутри страны для того, чтобы не допустить дискриминационного отношения к тем, кто по той или иной причине еще не вакцинировался от нового коронавируса. Об этом в субботу сообщила общенациональная газета Yomiuri .

Власти страны предполагают, что удостоверение о вакцинации можно будет предъявлять в коммерческих учреждениях - ресторанах, магазинах и других - для получения скидок или дополнительных бонусных услуг. Речь идет как о полученных местными жителями после вакцинации документах, так и о документах, которые иностранные туристы получают при прохождении вакцинации у себя на родине. Отмечается, что в своде правительственных рекомендаций будет особенно подчеркиваться необходимость недопущения дискриминации в отношении тех, кто не был вакцинирован и не имеет соответствующих документов.

Японская ассоциация бизнеса (Кэйданрэн) в июне обратилась с рекомендацией к правительству страны о введении в стране электронных паспортов вакцинации. В японской ассоциации выразили уверенность в том, что введение паспортов вакцинации необходимо для предотвращения распространения нового коронавируса и скорейшего восстановления социально-экономической активности японского общества. Японский бизнес также выступил за то, чтобы привитые получали различные бонусы, включая скидки в кафе и ресторанах. В то же время в Кэйданрэн подчеркнули, что при создании системы паспортов вакцинации необходимо прописать строгий набор правил, который бы защитил от дискриминации тех людей, кто еще не прошел вакцинацию.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет. Сейчас в этой категории почти 62% привиты одной дозой вакцины, более 28% - двумя. В прошлом месяце в Японии началась иммунизация всех возрастных групп. По состоянию на 30 июня в стране 23% населения получили одну дозу вакцины, 12% - две.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием разработки AstraZeneca пока не проводится.