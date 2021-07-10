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Расследование убийства президента Гаити
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СБ ООН пока не получал просьб от Гаити об отправке военных

Источник ТАСС указал, что данный вопрос также не обсуждался на состоявшемся 8 июля закрытом заседании Совета Безопасности

ООН, 10 июля. /ТАСС/. Обращение от и. о. премьер-министра Гаити Клода Жозефа с просьбой направить силы всемирной организации для помощи в стабилизации обстановки в стране после убийства президента в Совет Безопасности ООН пока не поступало. Об этом сообщили ТАСС в пятницу источники во всемирной организации.

"Такого обращения мы пока не видели", - сказал собеседник агентства.

Другой источник добавил, что данный вопрос также не обсуждался на состоявшемся 8 июля закрытом заседании Совета Безопасности ООН по Гаити.

Только Совет Безопасности ООН может принять решение об отправке миротворцев в какую-либо страну.

Ранее агентство Reuters сообщило, что правительство Гаити обратилось к ООН с просьбой направить войска для стабилизации ситуации в стране после убийства президента Жовенеля Моиза. Обращение было передано миссии ООН в Гаити.

 

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