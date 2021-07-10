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В Белом доме считают, что эффективность кибердиалога США и России покажет время

Представитель администрации США высокого ранга заявил, что процесс не будет иметь мгновенного эффекта

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что эффективность взаимодействия с Россией по кибербезопасности покажет время, процесс не будет иметь мгновенного эффекта. Такую оценку высказал в пятницу на специальном телефонном брифинге, посвященном российско-американским отношениям, представитель администрации США высокого ранга.

Беседа с журналистами в первую очередь касалась состоявшегося телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом.

"Президент Байден действительно имел в виду то, что он сказал сразу после завершения саммита в Женеве [16 июня], когда говорил о том, что наша оценка процесса и российских действий займет время и проявится со временем, - сказал чиновник. - Президент сказал шесть месяцев или больше".

"Это больше, чем просто разговор между двумя лидерами - президентом Байденом и президентом Путиным. Это касается нашей устойчивости как страны перед лицом этих [кибер] атак. <...> Поэтому [президентский] исполнительный указ по кибербезопасности затрагивает многое, - отметил он. - Касается это и реагирования на вызовы, связанные с криптовалютой, которая подпитывает подобного рода транзакции". По словам представителя американской исполнительной власти, речь идет о "широкой кампании, которая не будет иметь немедленного эффекта".

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе нынешней беседы Путина и Байдена был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". В сообщении также подчеркивалось, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
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