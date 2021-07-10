Токаев рассказал о срыве поставки в Казахстан 2 млн доз вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН, 10 июля. /ТАСС/. Казахстан должен был получить в мае 2 млн доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer, однако сделка была сорвана. Об этом заявил в субботу президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

"Поставка вакцины Pfizer, выделенных компанией для Казахстана, была сорвана. В соответствии с договоренностями Pfizer планировала поставить в Казахстан в мае текущего года 2 млн доз", - сказал он.

По словам главы государства, правительство связывает срыв поставки с рядом требований со стороны компании. "Однако данные требования являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину", - отметил Токаев.

Он пояснил, что недавно поступило новое предложение, в котором содержится весь алгоритм действий. "Говорят, что нужно, чтобы глава государства подписал соответствующий указ. Если в этом есть необходимость, я готов это сделать. Поручаю правительству, администрации президента разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок. Мы должны диверсифицировать свои предложения для граждан", - указал Токаев.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. Кроме того, в начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз.