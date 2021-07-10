В Крыму призвали ООН прекратить преследование жителей полуострова со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Член Общественной палаты РФ, председатель региональной болгарской национально-культурной автономии Республики Крым Иван Абажер призвал членов ООН обратить внимание на нарушение Украиной прав крымчан и прекратить его.

"На сегодняшний день продолжаются противоправные действия со стороны руководства Украины по отношению к жителям Крыма, а также уголовное преследование крымчан. Так, были осуждены десятки жителей Крыма, получили большие тюремные сроки Василий Ганаш, Петр Михайлевский, недавно был арестован мой коллега Николай Федорян. По полученной нами информации, украинские власти в последнее время возбуждают уголовные дела против моих сонародников - болгар - за сепаратизм. <…> Мы ждем справедливой реакции ООН, объективной оценки этого произвола и его прекращения", - сказал Абажер в своем видеовыступлении, сделанном на 47-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он напомнил, что именно в Крыму, во время Ялтинской конференции 1945 года, лидерами СССР, Великобритании и США было принято решение о создании ООН, которая должна была "поддерживать международный мир и безопасность, развивать дружественные отношения между нациями, быть центром для согласования действий наций при разрешении международных проблем - экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, в поощрении уважения к правам человека и основам свобод".

"А где была все это время [после 2014 года] ООН, которая призвана защищать права человека? Почему не замечали, как нагло и грубо нарушает Украина права жителей Крыма, в том числе и на свободу передвижения? А те, кто говорит об этом публично - подвергаются преследованию, наши имена заносятся на так называемый сайт "Миротворец", в наш адрес раздаются угрозы, о нас распространяют ложь и клевету", - подчеркнул Абажер.

Член ОП РФ пояснил ТАСС, что заседание 47-й сессии Совета ООН по правам человека проходило в онлайн-формате, в его блоке были приглашены девять выступающих, которые должны были представить доклад на полторы минуты о нарушении прав человека в Крыму. "Я рассказал, что права человека нарушаются не органами власти или какими-то общественными организациями, а со стороны сопредельного государства. И я призывал и призываю ООН, чтобы они реально оценили обстановку, а не брали за основу те высказывания, которые делает Украина и коллективный Запад", - отметил Абажер в разговоре с ТАСС.