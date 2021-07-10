Задержанного в Минске россиянина Дудникова начал посещать в СИЗО психолог

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Задержанный в Минске 20-летний гражданин России Егор Дудников, который находится в СИЗО в Минске, начал получать помощь психолога. Об этом сообщил в субботу ТАСС адвокат россиянина Антон Гашинский.

"Следствие по делу идет. Он по-прежнему находится в СИЗО на улице Володарского. Его начал посещать психолог", - отметил юрист. Он также рассказал, что его подзащитного беспокоила зубная боль, но проблема уже решена. Как напомнил Гашинский, ранее он подавал жалобу на меру пресечения, избранную его клиенту, но она не была удовлетворена.

Дудникова задержали 5 мая в Минске. На съемной квартире россиянина провели обыск, и он был отправлен в СИЗО. Дудникову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Ранее соотечественника посетил представитель российского посольства в республике.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись выборы главы государства, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции время от времени проходят до сих пор.