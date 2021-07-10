Военным Литвы при охране границы с Белоруссией разрешили применять оружие для самообороны

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Литовская армия, приступившая в субботу в рамках помощи пограничникам к охране границы с Белоруссией, через которую в балтийскую республику с территории соседней страны с начала июня массово проникают нелегальные мигранты из государств Азии, сможет применять оружие при необходимости самообороны. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил представитель Союза стрелков - добровольческой военизированной организации, интегрированной в систему Минобороны, - полковник-лейтенант Вайдотас Шидлаускас.

"Основной задачей армии, приступившей с пограничниками к патрулированию в районе границы с Белоруссией, является укрепление охраны границы. Оружие военные могут применять лишь при условии агрессивного поведения нелегально пересекающих границу лиц для самообороны", - сказал он.

Приступившие к патрулированию военные дислоцированы у государственной границы. Они поступили в распоряжение руководства пограничных застав. Армия командировала в помощь пограничной охране 260 военнослужащих. Граница с Белоруссией находится в зоне ответственности 17 погранзастав с 550 пограничниками. "Согласно плану в патруле будут находиться один пограничник и один военнослужащий", - отметил полковник-лейтенант.

С начала года в Литве задержаны 1 577 нелегальных мигрантов, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.