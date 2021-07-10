Миротворцы в Приднестровье готовы пресечь возможные провокации в день выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Миротворцы, расквартированные в Приднестровье, предпримут дополнительные меры безопасности в связи с предупреждением молдавской полиции о возможных провокациях в зоне безопасности конфликта в ходе предстоящих в воскресенье досрочных выборов в парламент Молдавии. Об этом сообщил в беседе с ТАСС глава делегации непризнанного Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.

"Миротворцы предпримут дополнительные меры безопасности в связи с предупреждением полиции Молдавии о возможных провокациях на избирательных участках, которые будут открыты на правом берегу Днестра для избирателей из Приднестровья. Сегодня ситуация в зоне безопасности спокойная, миротворцы несут службу в штатном режиме, однако в четверг в районе села Варница, которое находится в зоне безопасности, были отмечены провокации со стороны активистов молдавской партии "Альянс за объединение с Румынией" (AUR). Последняя из них завершилась потасовкой с сотрудниками пограничной службы Приднестровья, в ходе которой было совершено нападение на российского миротворца - военного коменданта города Бендеры", - отметил Беляков.

Он выразил сожаление, что представители Молдавии в ОКК отказываются рассматривать сложившуюся ситуацию, которая чревата эскалацией напряженности. "Молдавские коллеги не хотят решать вопросы в рамках ОКК, не принимают мер по урегулированию ситуации, они фактически самоустранились", - пояснил он.

Провокации

Ранее активисты AUR устроили две похожие провокации на границе с Приднестровьем и в Гагаузской автономии, которая в девяностые годы была еще одной "горячей точкой" в Молдавии. Оттуда их выгнали местные жители. В субботу замглавы Генерального комиссариата полиции Молдавии Марин Максиан проинформировал, что возможны новые провокации в день голосования, за которыми стоят участники выборов. По его словам, они планируются в разделительной зоне безопасности по Днестру, чтобы воспрепятствовать голосованию жителей Приднестровья. Максиан подчеркнул, что полиция будет оперативно пресекать нарушения.

Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. На президентских выборах 2020 года открытые для них участки блокировали активисты Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает главу государства Майю Санду. Согласно опросам общественного мнения, партия Санду является фаворитом предстоящих выборов вместе с Избирательным блоком коммунистов и социалистов, который создали Партия социалистов Республики Молдова и Партия коммунистов Республики Молдова.

Мир в Приднестровье

Российские миротворцы были введены в Приднестровье после того, как в июле 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном урегулировании вооруженного конфликта. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими голубыми касками они охраняют мир в регионе, давая возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта. Управляет миротворцами ОКК, где решения принимаются консенсусом российской, молдавской и приднестровской делегациями.