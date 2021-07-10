Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан, Катар и Пакистан

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в пятницу в зарубежную поездку, в ходе которой посетит Катар, Пакистан, а также Узбекистан, где примет участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Об этом сообщил в субботу Госдеп.

"В Ташкенте спецпредставитель Халилзад примет участие в международной конференции по региональной взаимосвязанности, организуемой правительством Узбекистана", - говорится в сообщении. Дополнительные детали относительно визита в Узбекистан не приводятся. В целом в ходе поездки эмиссар США намерен "продолжить решительную дипломатию и [усилия по] достижению мирного соглашения между" властями Афганистана и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). "В рамках продолжающейся поддержки США мирного процесса он будет работать со всеми сторонами, а также региональными и международными заинтересованными игроками для дальнейшего продвижения консенсуса по политическому урегулированию [в Афганистане]", - отметили в Госдепе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в пятницу, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 15-16 июля посетит с рабочим визитом Ташкент и примет участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В Госдепе пока не ответили на просьбу ТАСС уточнить, планируются ли какие-либо двусторонние контакты с российской стороной на полях конференции, а также сообщить, какие еще встречи запланированы у Халилзада в рамках визита в Узбекистан.

Ситуация в области безопасности в Афганистане значительно ухудшилась с апреля нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских ВС в республике. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Теми же темпами свои контингенты из этой страны выводят другие государства НАТО и их партнеры. На фоне этого движение "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. На данный момент несколько десятков районов Афганистана находятся под контролем талибов, захвативших также, согласно данным местных СМИ, ряд ключевых погранпереходов на границах с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном. Кабул планирует массированное контрнаступление на сторонников движения.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге 2 июля сообщил, что США обсуждают с Узбекистаном и Таджикистаном, а также другими странами региона возможности в сфере будущего военного взаимодействия после вывода американских войск из Афганистана. Говоря о том, может ли быть восстановлена американская военная база в Узбекистане, Кирби отметил, что пока что никаких решений на этот счет не принято.