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Состояние Безоса после ухода с поста гендиректора Amazon увеличилось почти на $11 млрд

Основатель компании всю неделю провел в Сан-Вэлли в штате Айдахо - горнолыжном курорте, где проводилась ежегодная конференция, известная как "летний лагерь для миллиардеров", пишет Forbes
Джефф Безос REUTERS/Clodagh Kilcoyne/
Описание
Джефф Безос
© REUTERS/Clodagh Kilcoyne/

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за неделю после ухода с поста генерального директора компании возросло почти на $11 млрд. Об этом сообщил в субботу журнал Forbes.

По его сведениям, с 5 июля, когда пост гендиректора занял бывший глава облачного сервиса Amazon Web Services Энди Джесси, благодаря росту акций Amazon состояние Безоса увеличилось на $10,6 млрд и теперь оценивается в $212,4 млрд. Этому поспособствовала новость о том, что Министерство обороны США отказалось от контракта по предоставлению услуг в области облачных вычислений на сумму $10 млрд. Ранее ожидалось, что он будет представлен американской корпорации Microsoft, это решение представители Amazon пытались оспорить в судебном порядке.

Как отмечает издание, Безос всю неделю провел в Сан-Вэлли в штате Айдахо - горнолыжном курорте, где проводилась ежегодная конференция инвестиционного банка Allen & Co, известная как "летний лагерь для миллиардеров". В этот раз мероприятие собрало по меньшей мере 25 миллиардеров, общее состояние которых оценивается в $825 млрд.

Теги
СШАБезос, Джеффри
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