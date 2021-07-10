Боррель заявил, что ЕС должен реагировать на "вакцинную дипломатию" РФ и КНР

ЗАГРЕБ, 10 июля. /ТАСС/. Евросоюз должен знать, как реагировать на так называемую вакцинную дипломатию, к которой якобы прибегают Россия и Китай. Об этом заявил в субботу, выступая на форуме в городе Дубровник в Хорватии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Эти страны (РФ и КНР - прим. ТАСС) продвигают во всем мире "вакцинную дипломатию", - утверждал он. "Мы должны знать это и действовать, основываясь на этом знании", - считает Боррель.

Говоря в целом о развитии ситуации с коронавирусом, он отметил, что на этом этапе сложно прогнозировать, сможет ли мир победить инфекцию до 2023 года. "Впереди у нас долгая борьба", - констатировал Боррель, указав на то, что мир изменится еще существеннее и станет в большей степени цифровым, а неравенство между государствами, а также внутри них проявится гораздо отчетливее.