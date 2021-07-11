В Болгарии пройдут выборы в парламент

СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Болгарские граждане в воскресенье выбирают своих представителей в 46-е Народное собрание (однопалатный парламент). В 07:00 по местному времени (совпадает с мск) в стране откроются около 13 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 смогут проголосовать примерно 6,7 млн человек. Еще около 800 участков будут открыты за рубежом.

За ходом голосования будут следить свыше 3 тыс. наблюдателей, в том числе около 20 парламентариев и сотрудников ОБСЕ из десяти стран, а над подготовкой экзитполов намерены работать сотрудники пяти социологических агентств.

Выборы в Болгарии проводятся в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, в связи с чем обязательными являются соблюдение физической дистанции в 1,5 м, ношение защитных масок и проведение дезинфекции.

Для обеспечения порядка на избирательных участках мобилизованы около 20 тыс. полицейских.

Без лидера

За два дня до голосования ведущие социологические службы опубликовали последние предвыборные прогнозы и не смогли назвать будущего победителя. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил и их главный оппонент в лице партии "Есть такой народ", которую возглавляет популярный телеведущий Слави Трифонов, имеют практически равную поддержку избирателей, набирая около 21% голосов.

Третье место в опросах занимает Болгарская социалистическая партия (около 16%), за ней следуют партия "Демократическая Болгария" и Движение за права и свободы (около 12%), а также гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (около 6%). С большой долей вероятности четырехпроцентный избирательный барьер преодолеет партия "Болгарские патриоты".

Избирательная кампания перед выборами в Народное собрание проходила вяло. Ярких публичных дебатов, предвыборных акций и выступлений практически не было. Последняя предвыборная неделя была отмечена массовыми полицейскими акциями, направленными на борьбу с покупкой голосов избирателей. По фактам грубого нарушения избирательного кодекса в разных областях страны возбуждены десятки уголовных дел, а среди арестованных были кандидаты в депутаты, мэры, депутаты местных советов. В общей сложности во время полицейской акции были установлены более 600 человек, которых в полиции определили как "лидеров групп, влияющих на избирательный процесс". Согласно расчетам экспертов, свои голоса в Болгарии готовы были продать около 300 тыс. человек.

Будет ли новое правительство?

Ожидается, что выборы в парламент дадут ответ на вопрос о новом правительстве страны. Однако эксперты однозначно утверждают, что для его формирования необходима коалиция, вероятно, из представителей трех партий. Политические формации "Есть такой народ", "Демократическая Болгария" и "Встань. Мафия вон" вроде бы готовы объединиться, но предварительные расчеты показывают, что обеспечить в парламенте стабильное большинство им, вероятно, не удастся.

Некогда правящая партия ГЕРБ гарантированно останется в изоляции. Уже все политические объединения, являющиеся лидерами предвыборной кампании, отказались от возможного с ней сотрудничества.

Первые данные экзитполов будут опубликованы в воскресенье в 20:00.