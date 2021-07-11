Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина со столетием Коммунистической партии

ТАСС, 11 июля. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председателю КНР Си Цзиньпину по случаю столетия создания партии. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"По случаю столетия основания Коммунистической партии Китая я передаю теплые поздравления всем членам Трудовой партии Кореи и корейскому народу, а также товарищу Си Цзиньпину <...>, всем членам Коммунистической партии Китая и братскому китайскому народу", - цитирует агентство поздравление Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер отметил, что основание КПК стало событием эпохального значения для судьбы Китая.

Ким Чен Ын пожелал председателю КНР здоровья и успехов, а народу Китая - счастья и процветания под руководством Коммунистической партии.

КПК была основана в период подъема революционного движения на основе идей марксизма-ленинизма, ее первый съезд проходил нелегально с 23 июля по 5 августа 1921 года. Он начался в Шанхае, а закончился на озере Наньху в районе города Цзясин (восточная провинция Чжэцзян), куда участники были вынуждены перебраться после того, как о проведении мероприятия узнали власти. На том ключевом собрании присутствовали 13 человек, в числе которых был будущий китайский лидер Мао Цзэдун (1893-1976) и два иностранных представителя Коминтерна. Делегаты тогда определили официальное название партии и приняли ее первую программу.