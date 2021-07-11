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Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии

Согласно первоначальной оценке Пентагона, пострадавших нет
© AP Photo/Darko Bandic

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Американские военные в субботу попали под обстрел на востоке Сирии. Как сообщил ТАСС представитель Пентагона, согласно первоначальной оценке, пострадавших нет, какой-либо ущерб нанесен не был.

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"Я могу подтвердить, что был [открыт] огонь непрямой наводкой в Коноко (нефтегазовое месторождение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в районе которого расположена американская база). На данный момент, согласно первоначальным отчетам, потерь, пострадавших или повреждений конструкций нет", - заявили в американском оборонном ведомстве.

В свою очередь сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники сообщило в субботу о взрыве на газоперерабатывающем заводе компании Conoco, расположенном рядом с военной базой США. Согласно сведениям агентства, инцидент произошел до полуночи по местному времени. На данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва. Информация о пострадавших не приводится.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге в четверг выразил обеспокоенность недавними нападениями на американские базы в Сирии и Ираке. В среду, в частности, сообщалось, что иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. В результате был нанесен ущерб нескольким строениям. Кроме того, курдские "Силы демократической Сирии" отразили атаку неизвестных в районе сирийского нефтяного месторождения Эль-Омар (в провинции Дейр-эз-Зор), где находится база военнослужащих США. Утверждалось, что нападение было совершено при помощи беспилотного летательного аппарата. Иные детали инцидента не приводились.

Кроме того, международный аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане был атакован во вторник вечером при помощи заминированного беспилотника, в результате нападения никто не пострадал. Там находится используемая американскими ВС база.

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