Австралия вывела свой воинский контингент из Афганистана

СИДНЕЙ, 11 июля. /ТАСС/. Все австралийские военнослужащие покинули Афганистан. Об этом в воскресенье сообщил глава оборонного ведомства страны Питер Даттон.

"На данный момент эта [военная] кампания подошла к концу. Однако это не означает, что мы не будем участвовать в других кампаниях с Соединенными Штатами, возможно, с участием SAS (австралийская авиадесантная служба специального назначения - прим. ТАСС) или иных сил специального назначения, если мы посчитаем, что это отвечает нашим национальным интересам или интересам наших союзников", - сказал Даттон в интервью Sky News.

Министр обороны отметил, за прошедшие 20 лет в военной кампании в Афганистане принимали участие более 39 тыс. австралийских военнослужащих, однако в последние годы контингент был сокращено с 1,5 тыс. солдат и офицеров до 80 человек. Даттон также подчеркнул, что и после вывода своих сил из страны Австралия останется союзником Афганистана в борьбе с терроризмом.

Ситуация в области безопасности в Афганистане значительно ухудшилась с апреля нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских ВС в республике. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Теми же темпами свои контингенты из этой страны выводят другие государства НАТО и их партнеры. На фоне этого движение "Талибан" (запрещенная в РФ группировка) наращивает темпы наступления по ряду направлений. На данный момент несколько десятков районов Афганистана находятся под контролем талибов, захвативших также, согласно данным местных СМИ, ряд ключевых погранпереходов на границах с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном. Кабул планирует массированное контрнаступление на сторонников движения.