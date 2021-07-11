Экс-президент Аргентины отрицает передачу Боливии спецсредств для подавления протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июля. /ТАСС/. Экс-президент Аргентины Маурисио Макри назвал ложными обвинения в передаче спецсредств для подавления протестов его правительством временным властям Боливии.

"Я хочу опровергнуть правдивость этих обвинений и в то же время осудить письмо, направленное президентом Альберто Фернандесом боливийским властям, в котором он написал, что ему "больно и стыдно" из-за ложных сведений, к которым они пытаются меня приплести", - написал Макри в субботу в Facebook.

Он усомнился в достоверности предоставленных Боливией доказательств. "Все сказанное не соответствует действительности, все это ложь", - написал он.

В четверг глава МИД Боливии Рохелио Майта сообщил, что власти страны выяснили, что прошлое правительство Аргентины передало временным властям соседней страны спецсредства для подавления протестов после отставки экс-президента Эво Моралеса в ноябре 2019 года. Министр заявил, что Боливия возмущена тем, что иностранное правительство способствовало совершению серьезных нарушений прав человека. Прокуратура Аргентины начала предварительное расследование по факту возможной передачи спецсредств.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. После отставки Моралеса протесты не закончились. В результате столкновений погибли более 30 человек.