В Болгарии начались досрочные выборы депутатов парламента

СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы депутатов 46-го Народного собрания (парламент) начались в воскресенье в Болгарии. В 07:00 по местному времени (совпадает с мск) по всей стране открылись около 13 тыс. избирательных участков, еще примерно 800 участков будут работать в 68 странах. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан.

В парламентских выборах принимают участие представители 23 партий и коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 5 тыс. кандидатов. По оценке экспертов, в голосовании примут участие около 3,3 млн избирателей.

За ходом выборов будут следить около 3 тыс. наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат работу.

Голосование в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса будет проходить с соблюдением физической дистанции, обязательно ношение медицинских масок и проведение дезинфекции.