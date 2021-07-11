"Корректно и без сбоев". Голосование на парламентских выборах в Молдавии проходит спокойно

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Жители Кишинева приходят на избирательные участки с самого утра 11 июля, чтобы принять участие в голосовании на парламентских выборах в Молдавии. Пока ажиотажа не наблюдается, но первые посетители смогли проголосовать сразу после начала работы избирательных комиссий в 07:00.

Председатель избирательной комиссии на участке в лицее имени Гоголя заверила корреспондента ТАСС, что здесь готовы справляться с большим потоком людей и предусмотрено все, чтобы голосование прошло "корректно и без сбоев". "Мы надеемся, что у нас будет хорошая явка, как и на прошлых выборах. У нас не такой большой участок, но все равно надеемся на активность", - отметила она. По ее словам, всего здесь зарегистрировано 1 258 избирателей, но из-за периода отпусков пока трудно сказать, сколько из них придет голосовать.

На участке обеспечены все противоэпидемические меры. Гражданам на входе измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и раздают маски тем, у кого их не оказалось. Также в условиях пандемии для местных жителей предусмотрена возможность проголосовать дома, в таких случаях члены избирательной комиссии выезжают на место в специальных защитных костюмах. "Будем, естественно, соблюдать дистанцию, чтобы не было столпотворения. Все члены нашего избирательного бюро тоже сидят в масках и перчатках, им раздали защитные экраны", - пояснила глава участковой комиссии. Она в присутствии прессы и наблюдателей открыла сейф с запечатанными пачками бюллетеней, зафиксировала пломбы на пустых урнах и опустила в них протокольные листы. Вместо кабинок для голосования стоят ничем не закрытые белые тумбы с государственным гербом.

К самому открытию на участок заранее приехали представители миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ во главе руководителем секретариата Совета этого органа Дмитрием Кобицким. Он отметил значительную степень готовности Молдавии к голосованию и высокий уровень технической организации процесса волеизъявления. Кобицкий указал, что голосование почти всегда сопровождается различными провокациями, но не стал выделять Молдавию на этом фоне, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможных инцидентах. Он выразил надежду на то, что на этих выборах обойдется без серьезных происшествий. "Для нас самое главное, чтобы не было конфликтных ситуаций, как это было на прошлых президентских выборах. И мы искренне надеемся, что этих ситуаций не будет", - отметил Кобицкий.

"В каждой стране есть те или иные нюансы, политическая борьба, которая у кого-то ведется одним способом, у кого-то другим. Есть те, кто достойно проходит эти этапы политической борьбы, есть те, кто не выдерживает, - это и человеческая психология, нервы сдают, и кто-то что-то делает не так, как должно быть. Нельзя говорить, что в Молдове есть какие-то эксцессы, а в других странах нет", - заключил глава миссии наблюдателей от МПА СНГ. Он также добавил, что на участках для приднестровцев члены миссии будут работать в обычном режиме.

Выборы в Молдавии

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные выборы в парламент. Они были инициированы президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать проевропейское правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.