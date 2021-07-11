Около участков для жителей Приднестровья появились дополнительные наблюдатели

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Вблизи участков для голосования на выборах в парламент Молдавии, открытых для жителей Приднестровья, появились группы людей, которые следят за ходом голосования. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан.

"Что касается участков для жителей Приднестровья, то мы наблюдаем там группы людей, однако они располагают удостоверениями наблюдателя. Полиция предупредила их о необходимости соблюдать все нормы законодательства", - сказал Максиан. Ранее полиция сообщила о возможных провокациях на этих участках, в связи с этим расквартированные в регионе миротворцы приняли дополнительные меры безопасности.

Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. На президентских выборах 2020 года открытые для них участки блокировали активисты Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает главу государства Майю Санду. Согласно опросам общественного мнения, партия Санду является фаворитом предстоящих выборов вместе с Избирательным блоком коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще 20 политических партий.