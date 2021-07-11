Глава парламента Молдавии призвала голосовать за тех, кто обеспечит независимость страны

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный в воскресенье призвала на проходящих в стране досрочных парламентских выборах голосовать за политиков, которые смогут обеспечить суверенитет и независимость республики.

"Я голосовала за команду государственников и профессионалов, которые уже показали, как они умеют преодолевать кризисные ситуации в Республике Молдова, включая политические, экономические, финансовые и кризисы в социальной сфере. Надеюсь, что в будущем у нас будет такая же команда в правительстве. Надеюсь, что парламентом будут управлять партии, которые не будут под чьим-то влиянием призывать граждан Молдавии дружить с кем-то против кого-то", - сказала Гречаный журналистам на избирательном участке.

Роспуск парламента был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать прозападное правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще 20 политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.