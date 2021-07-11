Лидер Компартии Молдавии выступил за хорошие отношения с Россией

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Один из лидеров Избирательного блока коммунистов и социалистов, экс-президент страны Владимир Воронин высказался за добрососедские отношения со всеми странами, а также за широкую коалицию в парламенте. Об этом лидер Партии коммунистов Республики Молдова сказал журналистам на избирательном участке в воскресенье.

"Отношения должны быть со всеми и в первую очередь с нашими стратегическими партнерами. У нас есть договор о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией, другими странами, и нужно развивать эти отношения", - сказал он в воскресенье журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Кроме того, Воронин высказался за формирование широкой коалиции в парламенте. "Я за объединение всего парламента, включая каждого из 101 депутата. Мы обязаны объединиться для реинтеграции страны", - сказал экс-президент.

"Надеюсь, что развитие нашей страны будет происходить с учетом ее национальных интересов и ожиданий каждого гражданина Молдавии. Я также бы хотел, чтобы Молдавия стала в один ряд с цивилизованными странами по таким параметрам, как демократия, свобода, поддерживала хорошие отношения со всеми странами, начиная от традиционных партнеров и заканчивая всеми странами", - сказал он.

При этом он выразил сожаление в связи с появившейся информацией о готовящихся провокациях на избирательных участках для жителей Приднестровья, которые традиционно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с РФ. "Не исключено, но было бы нежелательно. Уже пора всем подняться на высоту ответственности прежде всего за страну, за людей, а не чьи-то интересы. Все эти провокации в основном кем-то и ради чего-то организуются. <...> Собирается группа людей, которым проплачивается для того, чтобы они определенную роль [сыграли]", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о возможности провокаций в воскресенье, в том числе на участках для приднестровцев.

Роспуск парламента был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать проевропейское правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.