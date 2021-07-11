Российские миротворцы в Приднестровье готовы к возможным провокациям на выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Российские миротворцы в Приднестровье провели инструктаж, предприняли дополнительные меры и готовы к возможным провокациям на расположенных в зоне безопасности конфликта участках голосования на досрочных выборах в парламент Молдавии. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС Андрей Горобцов, который возглавляет делегацию РФ в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся коллективным органом руководства миротворческой операцией.

"Командование миротворческого контингента РФ провело инструктаж, приняты дополнительные меры в связи с возможными провокациями, о которых нас предупредили правоохранители. Миротворцы готовы к разведению конфликтующих сторон, в случае возникновения [конфликтов], в соответствии с установленными правилами", - сказал Горобцов.

Он сообщил, что ранее в зоне безопасности уже случались провокации, устроенные одной из молдавских партий, которая пыталась прорваться в Приднестровье, устроив стычку с правоохранителями.

"В ходе разведения конфликтующих сторон было совершено нападение на российского миротворца, военного коменданта города Бендеры во время выполнения им своих служебных обязанностей на пункте пропуска в селе Варница", - сказал Горобец. По его словам, российская сторона проинформировала об инциденте своих коллег из Молдавии и Приднестровья, предложив выступить с совместным заявлением в связи с вопиющим и недопустимым фактом нападения на российского миротворца. Однако оно не было принято в связи с позицией молдавской стороны.

О провокациях

Ранее активисты молдавской партии "Альянс за объединение с Румынией" (AUR) устроили серию провокаций на границе с Приднестровьем, куда пытались прорваться, но их не пустили пограничники. Затем они отправились в Гагаузскую автономию, которая в девяностые годы была еще одной "горячей точкой" в Молдавии, оттуда их выгнали местные жители.

В субботу замглавы Генерального комиссариата полиции Молдавии Марин Максиан проинформировал, что в день голосования возможны новые провокации, за которыми стоят участники выборов. По его словам, они планируются в разделительной зоне безопасности по Днестру с целью воспрепятствовать голосованию жителей Приднестровья. Максиан подчеркнул, что полиция будет оперативно пресекать нарушения.

Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. На президентских выборах 2020 года открытые для них участки блокировали активисты Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает главу государства Майю Санду. Согласно опросам общественного мнения, партия Санду является фаворитом предстоящих выборов вместе с Избирательным блоком коммунистов и социалистов, который создали Партия социалистов Республики Молдова и Партия коммунистов Республики Молдова.

Российские миротворцы были введены в Приднестровье после того, как в июле 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном урегулировании вооруженного конфликта. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими голубыми касками они охраняют мир в регионе, давая возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта. Управляет миротворцами ОКК, где решения принимаются консенсусом российской, молдавской и приднестровской делегаций.