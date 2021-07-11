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СМИ: США направят делегацию в Гаити для урегулирования политического кризиса

Делегация намерена встретиться с и. о. премьер-министра Клодом Жозефом, назначенным на должность премьера при Моизе Ариэлем Генри, а также временным президентом Жозефом Ламбером

ТАСС, 11 июля. Госдепартамент США принял решение направить 11 июля в Республику Гаити большую делегацию для урегулирования политического кризиса, возникшего в стране после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал juno7.

По его данным, в состав делегации войдут директор Совета нацбезопасности США по делам Западного полушария Хуан Гонсалес и исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря по Западному полушарию Лаура Лохман.

Как сообщает издание, делегация намерена встретиться с и. о. премьер-министра Гаити Клодом Жозефом, Ариэлем Генри, назначенным на должность премьера страны при Моизе, а также с Жозефом Ламбером, объявленным верхней палатой парламента временным президентом республики.

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ГаитиСША
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