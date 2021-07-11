Полиция Молдавии получила 57 сигналов о нарушениях на выборах

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Молдавская полиция зарегистрировала 57 сигналов о возможных нарушениях в день досрочных выборов парламента, все они проверены или проверяются. Об этом на брифинге сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан.

"Мы получили 57 сообщений о нарушениях, которые касались агитации в день выборов, размещения агитационных материалов возле участков, случаях незаконной фотосъемки, хулиганства, несоблюдении санитарных мер против пандемии. Также нам сообщили о десяти случаях организованного подвоза избирателей в городах Бендеры, Комрат, Дубоссары, Фалешты, Резина и Хынчешты. В девяти случаях нарушений не было, один инцидент еще проверяется", - рассказал Максиан. Он напомнил, что по закону подвоз избирателей не является нарушением, если при этом они не получили деньги или другие блага в обмен на поддержку определенного кандидата.

Президент Молдавии Майя Санду заявила на избирательном участке, что получила сигналы о попытках фальсифицировать выборы, и пригрозила санкциями тем, кто отвечает за их проведение. Со своей стороны бывший президент Игорь Додон рассказал, что во время выборов возможны провокации с целью обвинить те или иные партии в фальсификациях.

После избрания президентом Санду спровоцировала роспуск парламента, в котором поддерживающая ее проевропейская Партий действия и солидарности располагала всего 15 из 101 мандата. Ее лидеры не скрывают, что надеются на выборах получить контроль над законодательным органом и сформировать правительство. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Додоном. По опросам, обе эти политические силы имеют гарантированные шансы попасть в парламент, в отличие от еще 20 внесенных в избирательный бюллетень политических формирований.