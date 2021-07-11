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Глава Гагаузии надеется на сотрудничество с будущим парламентом

Президент Молдавии Майя Санду после избрания исключила Ирину Влах из состава Высшего совета безопасности страны

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Глава Гагаузии Ирина Влах надеется, что будущий парламент Молдавии будет сотрудничать с властями автономии.

"Надеемся, что следующий состав парламента будет более настроен на диалог и поиск компромисса. Обществу нужны хорошие примеры взаимного уважения и уважения к голосам людей", - сказала глава автономии после того, как проголосовала на участке в Комрате.

Президент Молдавии Майя Санду после избрания исключила главу Гагаузии из состава Высшего совета безопасности страны, этот ее шаг подверг критике бывший глава государства Игорь Додон. В конце 1980-х годов на волне борьбы за национальное самоопределение гагаузы провозгласили свою республику. Кишинев объявил ее незаконной, и в ноябре 1990 года на подавление сторонников независимости отправились вооруженные добровольцы под руководством премьер-министра Мирчи Друка. Предотвратили кровопролитие внутренние войска МВД, направленные туда занимавшим в то время пост президента СССР Михаилом Горбачевым. В 1994 году парламент Молдавии принял закон о предоставлении особого правового статуса районам компактного проживания гагаузов, что позволило мирным путем решить "гагаузскую проблему".

В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз, формируемый Россией, Белоруссией, Казахстаном и Арменией. Гагаузская автономия была образована.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Роспуск парламента был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать проевропейское правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном.

В целом в выборах принимают участие еще 20 политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует обнародовать уже через пару часов после закрытия избирательных участков.

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