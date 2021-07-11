ЦИК Молдавии назвал парламентские выборы состоявшимися

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Явка избирателей на проходящих в воскресенье досрочных парламентских выборах в Молдавии на данный момент превысила 33,3%, что позволяет признать выборы состоявшимися. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь Центризбиркома (ЦИК) республики Родика Сырбу.

"В выборах приняло участие больше трети избирателей, они могут считаться состоявшимися", - сказала она.

Согласно предварительным данным на сайте ЦИК, явка достигла 33,3% в 15:32 (совпадает с мск). На предыдущих парламентских выборах в 2019 году явка к 15 часам уже достигла 36%. Выборы завершатся в 21:00.

Роспуск парламента был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать проевропейское правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.