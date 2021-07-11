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Глава ЦИК Молдавии заявил, что выборы в парламент проходят без серьезных нарушений

Дорин Чимил также сообщил, что около 140 тыс. граждан страны проголосовали на зарубежных участках

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы в парламент Молдавии по состоянию на 16:00 (совпадает с мск) проходят без серьезных нарушений. Об этом сообщил в ходе брифинга в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дорин Чимил.

"Выборы проходят в нормальном режиме, без серьезных нарушений, которые могут поставить под угрозу процесс голосования", - сказал он. Полиция зафиксировала 37 предполагаемых нарушений. Они касаются незаконной политической рекламы и агитации, организованного подвоза избирателей, в нескольких случаях есть подозрения в подкупе избирателей. По проверке этой информации производятся следственные мероприятия, проинформировал Чимил.

Кроме того, Чимил сообщил, что около 140 тыс. граждан Молдавии проголосовали на зарубежных участках по состоянию на 16:00 на парламентских выборах.

"На зарубежных участках к 16:00 проголосовало порядка 140 тыс. человек", - сказал глава ЦИК. При этом он отметил, что на 15 зарубежных участках к этому часу уже использовано более 2 тыс. бюллетеней - почти половина от количества, которое выдается на каждый участок.

В 2020 году во втором туре президентских выборов на зарубежных участках проголосовало 260 тыс. человек.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 и закроются в 21:00. Явка на выборах уже превысила 33,3%, и они считаются состоявшимися. В них участвует президентская Партия действия и солидарности, главным оппонентом которой выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. Всего в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует обнародовать уже через пару часов после закрытия избирательных участков.

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