На митинге за отставку премьера Грузии произошли стычки с полицией

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Противостояние с полицией гражданских активистов и политиков, которые после известия о смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" выступили с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, началось в воскресенье у офиса правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее днем лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Единая Грузия - демократическое движение" и гражданские активисты стали стихийно собираться у офиса правящей партии, чтобы потребовать отставки правительства в связи со смертью телеоператора Александра Лашкаравы, который 5 июля был избит противниками ЛГБТ-сообщества во время освещения акции протеста.

Митингующие попытались войти в задние, чтобы поговорить с руководством правящей партии, однако полиция не дала им этого сделать. Протестующие, которых собралось порядка 100 человек, облили красной краской полицейских, после чего начались стычки. Пострадали несколько активистов. О задержанных пока не сообщается. Протестующие призывают своих сторонников собраться на проспекте Руставели, чтобы еще раз потребовать отставки правительства.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после избиения, нашли мертвым в воскресенье утром в собственном доме. Смерть оператора вызвала большой резонанс в грузинском обществе. Экс-депутат парламента, лидер политической организации "Дроа" Елена Хоштария облила краской вход в Дом правительства. Активисты анонсировали на вечер акцию протеста у здания парламента с требованием отставки премьера и наказания всех причастных к смерти оператора телеканала.

Организация "Тбилиси прайд", работающая в сфере защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек.