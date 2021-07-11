И.о. вице-премьера Молдавии призвала политиков не разделять людей с двух берегов Днестра

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности вице-премьера по реинтеграции Молдавии Ольга Чеботарь призвала местных политиков не разделять людей, живущих по обе стороны Днестра.

"Я хочу, чтобы общество и политики вносили свой вклад в реинтеграцию страны, не разделяли людей, а помогали сближать берега Днестра", - сказала на избирательном участке Чеботарь, которая отвечает в правительстве за процесс приднестровского урегулирования. Ранее она выступила с резким осуждением решения Апелляционной палаты, которая по требованию проевропейских партий обязала Центральную избирательную комиссию сократить число избирательных участков для жителей непризнанного Приднестровья. Это вердикт был отменен накануне Высшей судебной палатой.

Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. В воскресенье представители поддерживающей президента Майю Санду Партии действия и солидарности выразили возмущение активным голосованием на выборах избирателей из Приднестровья. Они направили на открытые для них участки группы участников приднестровского конфликта, которые представляются наблюдателями. Ранее в зоне безопасности конфликта проевропейскими партиями были провокации, в которые были втянуты миротворцы, несущие службу в зоне безопасности.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Явка на выборах уже превысила 33,3% и они считаются состоявшимися. В них участвует президентская Партия действия и солидарности, главным оппонентом которой выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. Всего в выборах принимают участие еще 20 политических партий. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.