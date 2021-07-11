Премьер Израиля возложил на Иран ответственность за кризис в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Тяжелейший финансово-экономический кризис в Ливане вызван тем, что страна находится под властью Ирана. С таким утверждением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

"Ливан находится на грани краха, как и все страны, находящиеся под властью Ирана. На сей раз за это расплачиваются ливанские граждане. Следует понимать, что граждане Ливана платят высокую цену из-за захвата Ираном их страны", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

Премьер отметил, что Израиль "внимательно следит за складывающейся там [в Ливане] ситуацией, в том числе министры обороны и иностранных дел". "Мы будем начеку", - добавил он. "Армия обороны Израиля и полиция изъяли доставленное контрабандой [из Ливана] в Израиль оружие на сумму в миллионы шекелей (один шекель равен примерно 25 рублям), что, конечно, является одним из многих примеров происходящего [на границе]", - продолжил израильский премьер. Армейская пресс-служба сообщила ранее, что в районе границы с Ливаном в субботу ночью были задержаны подозреваемые, нелегально ввозившие в Израиль 43 единицы стрелкового оружия, которые могли быть использованы в террористической деятельности.

Ливан уже около двух лет переживает тяжелейший финансово-экономический кризис, охвативший все сферы. Пандемия коронавируса и взрыв в порту Бейрута только усугубили его. На фоне финансового коллапса значительно выросли цены на основные товары. По данным Всемирного банка, за чертой бедности к началу 2021 года оказалось более 60% населения республики. В стране ощущается острая нехватка мазута и бензина, остановлены две крупные электростанции, подача электричества в города страны сократилась до четырех часов в сутки. В больницах катастрофически не хватает медпрепаратов, из-за острого дефицита лекарств многие аптеки закрылись. Кроме того, уже более десяти месяцев страна живет без правительства из-за бесконечных разногласий политиков.