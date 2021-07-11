Минтуризма Египта сообщило, что Каир и Москва определяют сроки запуска чартеров

КАИР, 11 июля. /ТАСС/. Власти Египта и России работают в настоящее время над установлением сроков запуска чартерных рейсов на красноморские курорты. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр туризма и древностей арабской республики Халед аль-Анани.

"Правительства Египта и России осуществляют координацию с целью определения даты возобновления чартерных рейсов и въездного российского туризма на египетские туристические курорты", - сказал он в кулуарах экономического форума, организованного крупнейшим издательских домом страны Al-Ahram​​​​​​​.

8 июля президент РФ Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. До этого авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

"Мы с оптимизмом смотрим на решение снять запрет на чартерные рейсы и всячески приветствуем его, подтверждая полную готовность принять туристические группы из РФ, - сообщила ранее ТАСС официальный представитель Минтуризма Египта Соха Бахгат. - Для возвращение российского туризма Египет проделал огромную работу в плане превентивных мер, ведь Россия является один из важнейших рынков нашего турсектора. До прекращения авиасообщения число приезжавших сюда на отдых россиян достигало порядка 3 млн ежегодно, а это очень много".

По данным министерства, Египет каждый месяц принимает более 500 тыс. иностранных туристов. "С марта по июнь этого года среднее число туристов, отдохнувших в стране пирамид, превысило 500 тыс. человек ежемесячно", - сообщил он, отметив, правда, при этом, что эти показатели не достигают и половины от данных за аналогичный период 2019 года. "2019 год стал рекордным по доходности и числу иностранных туристов. Число туристов достигло 13 млн человек, а доходы в казну составили $13 млрд, т. е. 4% ВВП Египта, - сказал он. - Доходы от туризма обеспечили более 15% роста ВВП страны".

Как рассказал аль-Анани, "2020 год дал сильный старт - в январе и феврале прошлого года здесь отдохнул почти миллион человек, что превысило на 8% показатели аналогичного периода 2019 года, и ожидаемая доходность к концу 2020 года оценивалась в $16 млрд". Однако из-за пандемии и полной отмены международного авиасообщения Египет на три месяца оказался полностью закрыт для туризма, и только после возобновления турпотока с июля прошлого года началось медленное оживление отрасли. "Во второй половине 2020 года страна приняла 400 тыс. иностранных туристов", - указал он.