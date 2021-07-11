МИД Туркмении опроверг информацию о военной технике на границе с Афганистаном

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Появившиеся в некоторых СМИ сообщения о стягивании военной техники к туркмено-афганской границе не соответствуют действительности, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД Туркмении.

"За последние дни со стороны ряда российских средств массовой информации распространяются непроверенные и откровенно необъективные сообщения относительно ситуации на туркмено-афганской границе. <...> Распространена не соответствующая действительности информация о якобы стягивании военной техники и артиллерии Туркменистана к границе с Афганистаном", - говорится в сообщении.

В МИД заверили, что отношения между народами Туркмении и Афганистана - братские, а граница двух государств "является границей дружбы и сотрудничества". "По сообщению Министерства обороны Туркменистана, все находящиеся в его распоряжении военные подразделения, их личный состав и военная техника остаются в местах постоянной дислокации и продолжают выполнение плановой учебной подготовки согласно предусмотренной программе", - добавили в туркменском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Ашхабад стремится поддерживать и укреплять миролюбивые и добрососедские связи с братским Афганистаном и призвали избегать дезинформации. "Туркменистан выступает за поиск и реализацию политико-дипломатических механизмов и инструментов восстановления мира на многострадальной афганской земле", - заключили в ведомстве.

Военно-политическая обстановка в Афганистане ухудшилась на фоне практически завершившегося вывода войск западной коалиции во главе с США. Новый командующий Вооруженными силами Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, назначенный президентом Ашрафом Гани, заявил, что приоритетом для армии является защита от талибов (члены запрещенной в РФ группировки) основных городов страны, пограничных переходов и шоссе.

Обеспокоенность в связи с дестабилизацией ситуации уже высказали в Киргизии и Таджикистане. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась отмечал, что ситуация в северных районах Афганистана ухудшается и вызывает серьезную озабоченность, в связи с чем необходимо оказать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности южной границы. 1 июля Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ принял заявление об обеспокоенности ситуацией в Афганистане и призвал все политические силы страны к продвижению мирного процесса.