Президент Молдавии призвала избирателей активизироваться перед закрытием участков

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду выразила недовольство низкой явкой на досрочных выборах в парламент, призвав граждан активизироваться за два часа до закрытия избирательных участков. Соответствующее обращение было опубликовано в воскресенье на странице президента в Facebook.

"Много людей не пошли на выборы. <…> Осталось еще два часа до закрытия участков в Республике Молдова. Это очень важные часы для будущего Республики Молдова. Легче сегодня потрать 30 минут на избирательный участок, чем после выборов долго протестовать на улицах, выражая недовольство парламентом, который нас не представляет и не хочет работать во благо людей", - сказала Санду.

К 19:00 в голосовании приняли участие 43% избирателей. По словам Санду, в Кишиневе проголосовали немногим более 41%. На зарубежных участках к урнам пришли около 176 тыс. человек, больше всего голосующих было в Париже, Лондоне, Болонье и Берлине. На 41 избирательном участке, открытом для жителей Приднестровья, проголосовали около 30 тыс. избирателей.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. В них участвует президентская Партия действия и солидарности, главным оппонентом которой выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. Всего в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.