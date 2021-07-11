Генпрокурор Белоруссии заявил, что Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вильнюс отказал Минску в выдаче белорусского оппозиционного лидера Светланы Тихановской, которая находится в Литве с августа 2020 года, без правового основания. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала " Беларусь-1 " генеральный прокурор республики Андрей Швед.

"Мы направили и направляем соответствующие документы [о выдаче оппозиционеров]. Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской, - сказал он. - Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче". По словам генпрокурора, в этом отказе "нет никакой мотивировки". "Правовых оснований мы в этом не увидели", - отметил он.

Швед отметил, что в настоящее время в Литве находится белорусские оппозиционеры, против которых в Белоруссии возбуждены уголовные дела. "Мы принимаем все возможные правовые меры, чтобы эти преступники были выданы белорусскому правосудию, - отметил он.- У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства".

Дело против Тихановской

В марте Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила в Литву запрос о выдаче бывшего кандидата в президенты Тихановской, ее намерены привлечь к уголовной ответственности "за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства". При этом основанием для запроса ведомство назвало договор между странами о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Сторонники Тихановской создали Координационный совет, который объявил своей целью обеспечение передачи власти путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания этой структуры. Тогда речь шла о публичных призывах к захвату государственной власти, причинении вреда национальной безопасности. Затем дополнительно было возбуждено в отношении членов президиума совета уголовные дела по статьям о создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата государственной власти.

В марте текущего года Генпрокуратура Белоруссии на основании материалов, представленных КГБ и МВД, возбудила против Тихановской и участников так называемой оппозиционной инициативы BYPOL уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой. КГБ внес Тихановскую и некоторых других оппозиционеров в список лиц, причастных к терроризму. Минск направлял запросы на экстрадицию оппозиционеров Тихановской, Павла Латушко из Литвы и Польши, а бывшего претендента на пост президента республики Валерия Цепкало из Латвии.