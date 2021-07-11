Митингующие в Тбилиси дали время правительству до утра 12 июля, чтобы уйти в отставку

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Участники митинга в Тбилиси, организованного в связи со смертью оператора телеканала TV Pirveli Александра Лашкаравы после его избиения 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества, дали время правительству Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили до 12:00 (11:00 мск) понедельника, чтобы уйти в отставку. Об этом в воскресенье сообщил митингующим генеральный директор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

"Мы дали властям время до 12:00 завтрашнего дня. Единственное приемлемое решение для нас - правительство во главе с премьером Гарибашвили должно уйти в отставку в полном составе. В отставку также должен уйти глава СГБ [Службы госбезопасности Григол] Лилуашвили. Если требование не будет выполнено, завтра в шесть часов мы вновь соберемся здесь", - предупредил Гварамия.

Участники митинга устраивают символичное шествие к Дому правительства, после чего собираются разойтись по домам. До митинга в столице состоялась стихийная акция протеста у здания офиса правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Собравшиеся попытались войти внутрь офиса и встретиться с руководством "Грузинской мечты", однако полиция не дала им этого сделать, из-за чего началась потасовка.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после избиения, нашли мертвым в воскресенье утром в собственном доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Экс-депутат парламента, лидер политической организации "Дроа" ("Пора") Елена Хоштария облила краской вход в Дом правительства. Активисты анонсировали на вечер акцию протеста у здания парламента с требованием отставки премьера и наказания всех причастных к смерти оператора телеканала.

Организация "Тбилиси прайд", защищающая права представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные лица стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек.