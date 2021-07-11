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Президент Кубы выехал в город под Гаваной, где проходят массовые манифестации

Глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья сообщил, что одно из требований - снятие экономической блокады с острова

ГАВАНА, 11 июля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель направился в город Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенный в 24 км к югу от Гаваны, где в воскресенье проходят массовые манифестации. Как сообщил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья в Twitter, одно из требований - снятие экономической блокады с острова.

"Президент Мигель Диас-Канель находится в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос с революционным народом, мобилизованным против империалистической кампании и ее наемных агентов. Мы ценим международную солидарность и поддержку кубинцев, живущих за границей. Снимите блокаду", - написал дипломат.

Теги
КубаДиас-Канель, Мигель
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