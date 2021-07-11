ГЕРБ и БСП недовольны предварительными итогами досрочных парламентских выборов в Болгарии

СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Лидеры политических партий ГЕРБ и БСП, успешно преодолевших, по данным параллельного подсчета голосов, избирательный барьер на досрочных выборах в Народное собрание (парламент) Болгарии, в основном растеряны от предварительных итогов голосования и низкой избирательной активности, отмечая, что политический кризис в стране продолжается.

"Результат на выборах для нас - хорошее достижение. На протяжении последних двух месяцев против нашей партии "ГЕРБ" работал весь государственный ресурс, но мы выдержали, доказав, что болгарская демократия жива", - заявил в воскресенье на брифинге заместитель председателя партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Томислав Дончев. Политик отметил "полный хаос в организации избирательного процесса", указав на то, что это привело к низкой явке избирателей. Говоря о будущем, он отметил, что партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" останется в оппозиции, а у претендующих на власть он "не видит потенциала для успешного управления страной".

ГЕРБ, по данным экзитполов, занимала первое место, однако в ходе параллельного подсчета голосов, проводимого социологическими агентствами, переместилось на вторую позицию, уступив партии "Есть такой народ" 0,3% голосов избирателей.

БСП в упадке

Болгарские социалисты на досрочных выборах выглядели неубедительно, потеряв голоса избирателей по сравнению с апрельским голосованием.

"Хотя мы и рассчитывали на большее, но серьезных изменений по сравнению с апрельскими выборами не произошло, - отметила на брифинге лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова. - Во время предвыборной кампании не было истинных политических дебатов. Партия "ГЕРБ" воевала с техническим правительством, партия "Есть такой народ" молчала. В итоге не было дебатов по программам и идеям, а граждане были лишены возможности оценить программы политических объединений по развитию страны, что, вероятно, и привело к низкой активности избирателей. Сейчас мы снова находимся в стартовом положении. Партии протеста снова не имеют большинства, чтобы составить правительство, а если захотят этого добиться, то должны вести диалог с другими партиями. Если мы работаем в интересах государства, думаем о людях, то должны постараться сформировать правительства, чтобы не ввергнуть страну в политический хаос".

Нинова отказалась обсуждать вопрос о своей возможной отставке с поста лидера БСП, указав, что предстоит решать более важные вопросы в парламенте и государстве.

Демократы на подъеме

"Партия "Демократическая Болгария", по предварительным данным, опережает "Движение за права и свободы" и является реальным претендентом на третье место, имея равные показатели с БСП", - утверждает сопредседатель партии "Демократическая Болгария" Христо Иванов в интервью телеканалу BTV. - Возможно, что мы получим возможность сформировать новое правительство страны. Мы показали достойный результат, сделав ставку на активную и позитивную предвыборную кампанию, с хорошей внутрипартийной конкуренцией. В лице нашей партии в Болгарии появился новый стабильный гарант амбициозного развития страны в евроатлантической сфере".

Лидер "Движения за права и свободы" Мустафа Карадай призвал коллег вернуться к работе в рамках эффективного политического диалога. "Мы неоднократно призывали и снова призываем к диалогу и восстановлению нормальных отношений в политике, к восстановлению демократии. ДПС готов оказать поддержку планам формирования нового правительства, однако с определенными условиями, прежде всего, с восстановлением демократии и нормальной политики, государственные органы должны функционировать в интересах болгарских граждан и с соблюдением конституции, необходима ясная программа ускоренного экономического развития страны базе приоритетов ЕС", - сказал он.

Выборы в Болгарии

В воскресенье в Болгарии прошли досрочные парламентские выборы. За 240 депутатских мест в 46-м созыве Народного собрания боролись представители 23 партий и коалиций.

По данным параллельного подсчета голосов, проведенного социологическим агентством Gallup International, первое место занимает партия "Есть такой народ" - 23,2%, партия ГЕРБ в коалиции с Союзом демократических сил, набирает 22,9% голосов. БСП на третьей позиции - 14,2%, "Демократическая Болгария" - четвертая - 13,2%. За "Движение за права и свободы голосовало 11,4% болгар. В поддержку гражданской платформы "Встань. Мафия вон" высказалось 5,1% избирателей.