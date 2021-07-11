Президент Кубы призвал сторонников власти выходить на улицы для предотвращения провокаций

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Об этом глава государства сообщил в эфире государственного телевидения в воскресенье.

"Мы призываем всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни", - сказал он. Президент отметил, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки, сегодня <...> требуют "гуманитарной интервенции".

Он отметил, что эти люди поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что кубинское правительство якобы не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове.

Как ранее сообщил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья, в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, к 24 км к югу от Гаваны, в одном из центральных парков собралась группа людей для проведения манифестации. Президент направился в город.