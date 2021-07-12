Санду объявила о планах поддерживающей ее партии сформировать правительство

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении поддерживающей ее Партии действия и солидарности (ПДС), которая, согласно предварительным данным ЦИК после обработки 95% протоколов, лидирует на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах, как можно скорее начать формирование правительства.

"Это приоритет для будущего парламента, и я надеюсь, что смогу работать с большинством честных людей, чтобы сделать день голосования праздником демократии для каждого гражданина", - написала она на своей странице в Facebook.

Глава государства также поблагодарила избирателей за активное участие в волеизъявлении. "Наша демократия еще молода, у нее много проблем, но пример тех, кто в стране или в диаспоре преодолел все препятствия, чтобы идти на выборы, является поводом верить в то, что нам удастся построить свободную страну, страну, которая заботится о своих гражданах", - добавила она.

Как подчеркнула Санду, выборы еще раз подтвердили, что "некоторые государственные учреждения пока не оправдывают ожиданий граждан". По ее словам, "они игнорируют законы и ставят под угрозу организацию свободных и справедливых выборов". "Если мы хотим стать сильной демократией, такое не должно повториться. Нам нужны сильные институты, уважающие и обеспечивающие свободный выбор людей", - указала президент.

В выборах приняли участие ПДС, главным оппонентом которой выступил Избирательный блок коммунистов и социалистов (ИБКС) во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также еще 20 политических сил. Партиям для прохождения в высший законодательный орган необходимо преодолеть барьер в 5%, избирательным блокам - в 7%, независимым кандидатам - в 2%. По предварительным данным после обработки 95% протоколов, ПДС получает 48%, ИБКС - 30%, партия "Шор" - 6,43%. Таким образом, в парламент проходят две партии и один блок.

Молдавия является парламентской республикой, где от позиции большинства в законодательном органе зависит, в частности, формирование правительства. Кандидата на пост премьер-министра выдвигает президент, однако его решение должно основываться на позиции парламентского большинства. Затем претендент представляет депутатам на утверждение состав своего кабинета и программу. В парламенте предыдущего созыва ПДС контролировала 15 из 101 места, а их главные оппоненты - Партия социалистов Республики Молдова экс-президента Игоря Додона - 37.