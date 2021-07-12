Эксперт: партия Санду получила большинство в новом парламенте и сформирует правительство

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получит в будущем парламенте большинство, что позволит ей единолично сформировать правительство. Уверенность в этом в беседе с корреспондентом ТАСС выразил молдавский политолог Корнелиу Чуря, комментируя итоги состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборов после обработки 95% протоколов.

"По данным, которые озвучил ЦИК, у партии Санду 47,7%, и за счет пересчета голосов 20 конкурентов, не прошедших в парламент, она получит не менее 54 из 101 мандата. Это позволяет ПДС назначить спикера парламента и сформировать правительство", - сказал эксперт.

По его словам, у блока коммунистов и социалистов около 30,8% голосов, что дает им около 36 мандатов, и еще примерно 10 мест получит региональная партия "Шор". Эти данные могут еще измениться, но уже незначительно, отметил Чуря.

"Выборы показали, что в Молдавии фактически разрушен политический центр, который ранее представляла Демократическая партия, а также другие формирования этой политической направленности. Их электорат проголосовал за партию Санду, поверив ее обещаниям покончить с коррупцией", - резюмировал собеседник агентства.

В законодательном органе предыдущего созыва ПДС контролировала 15 из 101 места, Партия социалистов Республики Молдова Игоря Додона - 37. Также в нем были представлены "Платформа "Достоинство и правда" (11 мандатов), Демократическая партия Молдовы (10 мандатов) и "Шор" (9 мандатов).

Молдавия является парламентской республикой, где от позиции большинства в законодательном органе зависит, в частности, формирование правительства. Кандидата на пост премьер-министра выдвигает президент, однако его решение должно основываться на позиции парламентского большинства. Затем претендент представляет депутатам на утверждение состав своего кабинета и программу. Все члены правительства республики уже несколько месяцев имеют статус исполняющих обязанности, после того как Санду, победив на президентских выборах в прошлом году, при поддержке проевропейских сил добилась отставки прежнего кабинета. Вслед за этим она заблокировала утверждение нового премьера, что привело к роспуску парламента и досрочным выборам.