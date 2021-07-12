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Расследование убийства президента Гаити

СМИ: охранникам убитого президента Гаити запретили выезжать из страны

Охранники останутся на свободе, но должны будут ежедневно отмечаться в генеральной инспекции полиции, сообщил портал Haiti 24

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июля. /ТАСС/. Генеральная инспекция полиции Гаити запретила охранникам убитого президента Жовенеля Моиза покидать страну на время расследования. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Haiti 24.

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По его данным, охранники останутся на свободе, но должны будут ежедневно отмечаться в генеральной инспекции полиции. Их оружие было конфисковано.

Начальник президентской охраны Пьер Осман Леандр и руководитель службы безопасности президентского дворца Димитри Эрар должны явиться в суд для дачи показаний 12 июля и 14 июля соответственно.

Начальство охраны Моиза подозревают в бездействии во время нападения на президента. Никто из его охранников тогда не пострадал. Позже власти Гаити объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана.

Президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

Теги
ГаитиМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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