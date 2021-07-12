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Расследование убийства президента Гаити
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Полиция Гаити задержала возможного координатора операции по убийству президента

Руководитель Национальной полиции Леон Шарль рассказал, что Кристиан Санон - гражданин Гаити - поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США
© AP Photo/Joseph Odelyn

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гаити задержали предполагаемого координатора операции по убийству президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

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"Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, - сказал он. - Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США". Начальник полиции отметил, что задержанный является гражданином Гаити, и назвал его одним из "разработчиков плана убийства".

Президент получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных лиц на его резиденцию 7 июля. Во время атаки первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и госпитализирована. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.

Позже по подозрению в нападении на резиденцию главы государства были задержаны 18 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

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ГаитиМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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