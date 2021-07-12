Власти Гаити заявили об улучшении состояния здоровья вдовы убитого президента страны

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил об улучшении состояния здоровья вдовы президента республики Жовенеля Моиза Мартин Моиз, которая была ранена во время нападения на резиденцию главы государства.

"Первая леди в хорошем состоянии, - сказал он на пресс-конференции в воскресенье. - У нас было несколько телефонных разговоров".

Мартин Моиз после нападения госпитализировали, затем направили на лечение в одну из больниц в Майами (США). По данным медиков, ее состояние стабильное.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.