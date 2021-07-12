ЦИК Болгарии сообщил, что партия ГЕРБ лидирует на парламентских выборах

СОФИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил с минимальным преимуществом лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основании обработки 95,22% протоколов к 07:30 (время совпадает с московским).

По данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, за ГЕРБ проголосовали 29,91% избирателей (622 591 человек). На втором месте партия "Есть такой народ", за которую отдали голоса 23,66% граждан (616 076). Болгарская социалистическая партия занимает третье место с 13,63% голосов (354 937).

В новый созыв парламента также проходят партия "Демократическая Болгария" (12,55%), "Движение за права и свободы" (10,59%) и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (5,04%). Остальные политические объединения на данный момент четырехпроцентный избирательный барьер не преодолевают. Подсчет голосов завершается.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, 11 июля, и прошли без серьезных нарушений. Впервые при голосовании в основном использовалось голосование с использованием специализированных машин, которое показало высокую эффективность. За 240 мест в 46-м созыве Народного собрания Болгарии (однопалатный парламент) боролись представители 23 партий и коалиций.