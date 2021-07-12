В Южной Корее открылась регистрация для кандидатов на президентских выборах

СЕУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Предварительная регистрация кандидатов на выборах президента Республики Корея, которые состоятся 9 марта 2022 года, началась в понедельник. Об этом сообщил ЦИК страны.

Зарегистрированным кандидатам с этого момента разрешено создавать предвыборные штабы, приняв на работу до десяти оплачиваемых сотрудников, вести агитацию по телефону, с помощью текстовых сообщений, электронных писем и печатных материалов. Окончательная регистрация кандидатов будет проходить 13-14 февраля будущего года.

О намерении принять участие в президентских выборах уже заявили более 10 человек. Первым и наиболее популярным из них является беспартийный бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль, известный своим критическим отношением к действующим властям.

Правящая Демократическая партия "Тобуро" планирует определить кандидата, который примет участие в выборах, в сентябре, а основная оппозиционная партия "Гражданская сила" - в ноябре текущего года.